Visite guidée : les anciens thermes de Fontcaude à Juvignac, Parc des Thermes de Fontcaude, Juvignac
dimanche 20 septembre 2026 · Parc des Thermes de Fontcaude · Juvignac
Informations pratiques
Visite guidée : les anciens thermes de Fontcaude à Juvignac Dimanche 20 septembre, 09h00 Parc des Thermes de Fontcaude Hérault
Gratuit. Pré-inscription obligatoire à l’office de tourisme et par téléphone. Rendez vous au parc des thermes de Juvignac. Durée : 1h. Gourde requise.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:00:00+02:00
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Saviez-vous qu’au XIXe siècle, Juvignac était une ville thermale grâce à sa source chaude ? Revivez cette époque dans le parc des Thermes et repartez même avec de l’eau de la source de la Valadière !
Parc des Thermes de Fontcaude Allée des thermes 34990 Montpellier Juvignac 34990 Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/journees-europeennes-du-patrimoine-2026 »}]
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©OT3M – Bruno MARTINEZ