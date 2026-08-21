Visite guidée : les anciens thermes de Fontcaude à Juvignac, Parc des Thermes de Fontcaude, Juvignac

Informations pratiques

Visite guidée : les anciens thermes de Fontcaude à Juvignac Dimanche 20 septembre, 09h00 Parc des Thermes de Fontcaude Hérault

Gratuit. Pré-inscription obligatoire à l’office de tourisme et par téléphone. Rendez vous au parc des thermes de Juvignac. Durée : 1h. Gourde requise.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:00:00+02:00

Découvrez les anciens thermes de Fontcaude !

Saviez-vous qu’au XIXe siècle, Juvignac était une ville thermale grâce à sa source chaude ? Revivez cette époque dans le parc des Thermes et repartez même avec de l’eau de la source de la Valadière !

Parc des Thermes de Fontcaude Allée des thermes 34990 Montpellier Juvignac 34990 Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/journees-europeennes-du-patrimoine-2026 »}]

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©OT3M – Bruno MARTINEZ