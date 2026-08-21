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Visite guidée : les anciens thermes de Fontcaude à Juvignac, Parc des Thermes de Fontcaude, Juvignac

dimanche 20 septembre 2026 · Parc des Thermes de Fontcaude · Juvignac

Visite guidée : les anciens thermes de Fontcaude à Juvignac, Parc des Thermes de Fontcaude, Juvignac

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Parc des Thermes de Fontcaude
Adresse
Allée des thermes 34990 Montpellier
Ville
34990 Juvignac
Département
Hérault
Tarif
Gratuit. Pré-inscription obligatoire à l’office de tourisme et par téléphone. Rendez vous au parc des thermes de Juvignac. Durée : 1h. Gourde requise.

Visite guidée : les anciens thermes de Fontcaude à Juvignac Dimanche 20 septembre, 09h00 Parc des Thermes de Fontcaude Hérault

Gratuit. Pré-inscription obligatoire à l’office de tourisme et par téléphone. Rendez vous au parc des thermes de Juvignac. Durée : 1h. Gourde requise.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:00:00+02:00

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Parc des Thermes de Fontcaude Allée des thermes 34990 Montpellier Juvignac 34990 Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/journees-europeennes-du-patrimoine-2026 »}]
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©OT3M – Bruno MARTINEZ

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