Visite guidée : les bretèches loudunaises et leurs trésors campanaires, Commune de Ranton, Ranton

Informations pratiques

Visite guidée : les bretèches loudunaises et leurs trésors campanaires Samedi 19 septembre, 15h45 Commune de Ranton Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:45:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:45:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00

Dans le cadre du mois de l’exposition « la voix de nos campagnes – jolies cloches loudunaises », l’office de tourisme du Pays Loudunais vous propose une visite à deux voix de l’église Saint-Martin de Ranton et de sa cloche exceptionnelle de 1541. L’un des moment forts de la journée – la rencontre avec la belle Maria, âgée de près d’un demi-millénaire. Une épigraphie unique, un sanctuaire emblématique à ravir, isolé à mi-pente au-dessus de la vallée de la Dive, une église ancestrale blottie conte son cimetière.

Visite proposée dans le cadre d’un circuit consacré aux trésors campanaires du Loudunais.

Commune de Ranton 5 rue de la mairie, 86200 Ranton Ranton 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 22 54 37 Mentionné sous le nom de « Ratium » en 1123, le village de Ranton est bâti à flanc de coteau et domine la vallée de la Dive. L’emplacement du château de Ranton (site privé) érigé au XIVe siècle et entouré de douves sèches aurait des origines datant des Mérovingiens. Il prit des allures de forteresse pendant la guerre de 100 ans avec ses 8 tours reliées par un mur d’enceinte et sa porte d’entrée flanquée de deux hautes tours à mâchicoulis. D’autres monuments sont également à découvrir comme la chapelle Saint Martin ou la chapelle Notre Dame de Pitié. Ranton est un village à venir humer pour s’imprégner de son charme.

Dans le cadre du mois de l’exposition » La voix de nos Campagnes – Jolies cloches loudunaises », l’office de tourisme et la société d’histoire du Loudunois propose une visite à deux voix de l’église -…

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