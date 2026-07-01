Visite guidée Les Buttes du Châtel, un site médiéval chargé d’histoire Parking Marcillé-Raoul
jeudi 30 juillet 2026 · Parking · Marcillé-Raoul
Informations pratiques
Marcillé-Raoul
Visite guidée Les Buttes du Châtel, un site médiéval chargé d’histoire
Parking Le Châtel Marcillé-Raoul Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 14:30:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Nouvelle visite de le cadre d’Un été patrimoine avec l’APPAC.
Laissez vous guider à travers le temps pour comprendre l’évolution de l’occupation du site au Moyen-Âge.
Découvrez l’incroyable place stratégique de Marcillé Raoul comme avant-poste du château de Fougères.
Durée de la visite 1h30
Réservation conseillée.
Rendez-vous sur le parking à l’entrée du site des Buttes du Châtel .
Parking Le Châtel Marcillé-Raoul 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 56 47 53 32
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English :
L’événement Visite guidée Les Buttes du Châtel, un site médiéval chargé d’histoire Marcillé-Raoul a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne