Visite guidée Les Buttes du Châtel, un site médiéval chargé d’histoire Parking Marcillé-Raoul

Informations pratiques

Marcillé-Raoul

Visite guidée Les Buttes du Châtel, un site médiéval chargé d’histoire

Parking Le Châtel Marcillé-Raoul Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 14:30:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Nouvelle visite de le cadre d’Un été patrimoine avec l’APPAC.

Laissez vous guider à travers le temps pour comprendre l’évolution de l’occupation du site au Moyen-Âge.

Découvrez l’incroyable place stratégique de Marcillé Raoul comme avant-poste du château de Fougères.

Durée de la visite 1h30

Réservation conseillée.

Rendez-vous sur le parking à l’entrée du site des Buttes du Châtel .

Parking Le Châtel Marcillé-Raoul 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 56 47 53 32

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English :

L’événement Visite guidée Les Buttes du Châtel, un site médiéval chargé d’histoire Marcillé-Raoul a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne