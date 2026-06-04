Concert (gratuit) Moules/frites Salle polyvalente Marcillé-Raoul

Marcillé-Raoul

Concert (gratuit) Moules/frites

Salle polyvalente Lieu-dit La Foutelais Marcillé-Raoul Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Nous vous invitons à venir partager un repas convivial suivi d’un concert gratuit !

Au menu Moules frites ou saucisse frites. Uniquement sur réservation.

Le concert gratuit débutera vers 21h30 .

Salle polyvalente Lieu-dit La Foutelais Marcillé-Raoul 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 43 62 66 36

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English :

L’événement Concert (gratuit) Moules/frites Marcillé-Raoul a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne