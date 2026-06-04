Concert (gratuit) Moules/frites Salle polyvalente Marcillé-Raoul
Concert (gratuit) Moules/frites Salle polyvalente Marcillé-Raoul samedi 29 août 2026.
Marcillé-Raoul
Concert (gratuit) Moules/frites
Salle polyvalente Lieu-dit La Foutelais Marcillé-Raoul Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Nous vous invitons à venir partager un repas convivial suivi d’un concert gratuit !
Au menu Moules frites ou saucisse frites. Uniquement sur réservation.
Le concert gratuit débutera vers 21h30 .
Salle polyvalente Lieu-dit La Foutelais Marcillé-Raoul 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 43 62 66 36
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert (gratuit) Moules/frites Marcillé-Raoul a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne
À voir aussi à Marcillé-Raoul (Ille-et-Vilaine)
- Balade Champêtre à Marcillé-Raoul Marcillé-Raoul 26 juillet 2026