Visite guidée Les plantes au service de l’archéologie Parking Marcillé-Raoul
jeudi 27 août 2026 · Parking · Marcillé-Raoul
Informations pratiques
Marcillé-Raoul
Visite guidée Les plantes au service de l’archéologie
Parking Le Châtel Marcillé-Raoul Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 14:30:00
fin : 2026-08-27 16:00:00
Date(s) :
2026-08-27
Nouvelle visite de le cadre d’Un été patrimoine avec l’APPAC.
Connaissez-vous la phyto archéologie ?
Cette science de l’archéologie a été expérimentée sur le site des Buttes du Châtel. Découvrez ce qu’elle a permis de comprendre sur l’histoire de ce site médiéval.
Durée de la visite 1h30
Réservation conseillée.
Rendez-vous sur le parking à l’entrée du site des Buttes du Châtel .
Parking Le Châtel Marcillé-Raoul 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 56 47 53 32
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English :
L’événement Visite guidée Les plantes au service de l’archéologie Marcillé-Raoul a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne