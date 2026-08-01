Visite guidée Les plantes au service de l’archéologie Parking Marcillé-Raoul

Informations pratiques

Marcillé-Raoul

Visite guidée Les plantes au service de l’archéologie

Parking Le Châtel Marcillé-Raoul Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 14:30:00

fin : 2026-08-27 16:00:00

Date(s) :

2026-08-27

Nouvelle visite de le cadre d’Un été patrimoine avec l’APPAC.

Connaissez-vous la phyto archéologie ?

Cette science de l’archéologie a été expérimentée sur le site des Buttes du Châtel. Découvrez ce qu’elle a permis de comprendre sur l’histoire de ce site médiéval.

Durée de la visite 1h30

Réservation conseillée.

Rendez-vous sur le parking à l’entrée du site des Buttes du Châtel .

Parking Le Châtel Marcillé-Raoul 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 56 47 53 32

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English :

L’événement Visite guidée Les plantes au service de l’archéologie Marcillé-Raoul a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne