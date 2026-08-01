Randonnée fraicheur et repas de fin de saison Rue de la Vallée Marcillé-Raoul

mercredi 19 août 2026 · Rue de la Vallée · Marcillé-Raoul

Informations pratiques

Marcillé-Raoul

Randonnée fraicheur et repas de fin de saison

Rue de la Vallée Parking de l’ancienne salle des sports Marcillé-Raoul Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 18:45:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

L’association Rando-Bazouges vous convie à une randonnée fraicheur à Bazouges-la-Pérouse !

Découvrez les sentiers de la commune à l’occasion d’une boucle de quelques kilomètres à la fraîche .

Pour cette fin de saison des randonnées, un repas sera proposé pour 21 € par personne. .

Rue de la Vallée Parking de l’ancienne salle des sports Marcillé-Raoul 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 09 70 06 27

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English :

L’événement Randonnée fraicheur et repas de fin de saison Marcillé-Raoul a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne