Randonnée fraicheur et repas de fin de saison Rue de la Vallée Marcillé-Raoul
mercredi 19 août 2026 · Rue de la Vallée · Marcillé-Raoul
Informations pratiques
Marcillé-Raoul
Randonnée fraicheur et repas de fin de saison
Rue de la Vallée Parking de l’ancienne salle des sports Marcillé-Raoul Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 18:45:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
L’association Rando-Bazouges vous convie à une randonnée fraicheur à Bazouges-la-Pérouse !
Découvrez les sentiers de la commune à l’occasion d’une boucle de quelques kilomètres à la fraîche .
Pour cette fin de saison des randonnées, un repas sera proposé pour 21 € par personne. .
Rue de la Vallée Parking de l’ancienne salle des sports Marcillé-Raoul 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 09 70 06 27
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English :
L’événement Randonnée fraicheur et repas de fin de saison Marcillé-Raoul a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne