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AGENDA · Marcillé-Raoul

Randonnée fraicheur et repas de fin de saison Rue de la Vallée Marcillé-Raoul

mercredi 19 août 2026 · Rue de la Vallée · Marcillé-Raoul

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
18:45:00
Lieu
Rue de la Vallée
Adresse
Parking de l'ancienne salle des sports
Ville
35560 Marcillé-Raoul
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Marcillé-Raoul

Randonnée fraicheur et repas de fin de saison

Rue de la Vallée Parking de l’ancienne salle des sports Marcillé-Raoul Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 18:45:00
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-19

L’association Rando-Bazouges vous convie à une randonnée fraicheur à Bazouges-la-Pérouse !

Découvrez les sentiers de la commune à l’occasion d’une boucle de quelques kilomètres à la fraîche .

Pour cette fin de saison des randonnées, un repas sera proposé pour 21 € par personne.   .

Rue de la Vallée Parking de l’ancienne salle des sports Marcillé-Raoul 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 09 70 06 27 

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English :

L’événement Randonnée fraicheur et repas de fin de saison Marcillé-Raoul a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne

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