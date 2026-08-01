Atelier enfant Initiation à l’archéologie Le Châtel Marcillé-Raoul

Informations pratiques

Marcillé-Raoul

Atelier enfant Initiation à l’archéologie

Le Châtel Archéolab Marcillé-Raoul Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 10:30:00

fin : 2026-08-26 12:00:00

Date(s) :

2026-08-26

L’APPAC propose un nouvel atelier pour les enfants (accompagnés) sur le site de l’Archéolab.

Au sein de l’Archéolab et du site archéologique des Buttes du Châtel, mène tes recherches tel un apprenti archéologue. Muni des outils nécessaires, fouilles le sable à la recherche de vestiges et d’éléments précieux.

Adapté aux enfants à partir de 8 ans Durée de l’atelier 1h30

L’enfant inscrit peut être accompagné d’1 ou 2 adultes.

Parking à l’entrée du site des Buttes du Châtel. .

Le Châtel Archéolab Marcillé-Raoul 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 56 47 53 32

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English :

L’événement Atelier enfant Initiation à l’archéologie Marcillé-Raoul a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne