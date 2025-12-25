Visite guidée : Les femmes du Père-Lachaise, Cimetière du père-lachaise Paris

Il existe bien des voies pour visiter le cimetière du Père-Lachaise. Parler des femmes qui y reposent constitue l’un de ces angles. Certaines sont connues, d’autres sont tombées dans l’oubli. Certaines ont vécu au XVIIIe siècle et sont décédées au début du XIXe siècle, et se retrouvent parmi les premières inhumées au cimetière. D’autres reposent là depuis quelques années seulement.

Parler de ces femmes, c’est plonger dans l’histoire des femmes et de la France : femmes artistes (peinture, danse, écriture etc.), femmes en lutte (droit à l’avortement, vote des femmes…), femmes résistantes et femmes déportées, femmes en médecine, femmes dans le sport etc.

Allons à leur rencontre au cœur du Père-Lachaise, conçu autant comme un jardin qu’un cimetière.

Parcourez le Père-Lachaise à travers l’histoire d’une vingtaine de femmes : lutte pour les droits des femmes, arts, résistance, recherches scientifiques…

Le dimanche 28 juin 2026

de 10h00 à 13h00

Le dimanche 17 mai 2026

de 14h00 à 17h00

Le lundi 06 avril 2026

de 14h00 à 17h00

Le dimanche 08 mars 2026

de 09h30 à 12h30

payant

17 € par personne

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-08T10:30:00+01:00

fin : 2026-06-28T16:00:00+02:00

Date(s) : 2026-03-08T09:30:00+02:00_2026-03-08T12:30:00+02:00;2026-04-06T14:00:00+02:00_2026-04-06T17:00:00+02:00;2026-05-17T14:00:00+02:00_2026-05-17T17:00:00+02:00;2026-06-28T10:00:00+02:00_2026-06-28T13:00:00+02:00

Cimetière du père-lachaise 16 rue du repos 75020 Paris

https://www.visite-guidee-paris-helene.fr/les-femmes-du-pere-lachaise/ +33612832514 helene.visites@gmail.com https://www.facebook.com/visite.guidee.paris.helene/ https://www.facebook.com/visite.guidee.paris.helene/



Afficher la carte du lieu Cimetière du père-lachaise et trouvez le meilleur itinéraire

