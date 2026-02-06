Visite guidée les Incontournables de la cité médiévale mairie de Lauzerte, service animations Lauzerte
mairie de Lauzerte, service animations 5 rue de la mairie Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : 3 – 3 – 4 EUR
Début : 2026-07-21 10:00:00
fin : 2026-07-21
2026-07-21
La cité médiévale de Lauzerte possède de belles traces du passé. Venez les découvrir lors d’une visite guidée qui vous dévoilera les lieux emblématiques.
+33 5 63 94 66 61 s.communal@lauzerte.fr
English :
The medieval town of Lauzerte has many beautiful traces of the past. Come and discover them on a guided tour of the most emblematic places.
