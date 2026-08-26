Visite guidée – Les Interdits du Château Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-27 11:00 – 12:30

Gratuit : non Tarif plein : 12€Tarifs réduits* :7,50€ : 18-25 ans – enseignants, carte famille nombreuse4€ : demandeurs d’emploi – bénéficiaires du RSA – personnes en situation de handicap et leur accompagnant – allocataires minimum vieillesse ou ASPA – anciens résistants, anciens combattants et grands invalides de guerre – cartes FDOTSI et ICOM – personnel du Ministère de la Culture et des Musées de France – journalistes – Pass du Voyage2,50€ : 7-17 ans – Carte Blanche, Pass musées, Pass NantesGratuit* : moins de 7 ans* Sur présentation d’un justificatifLien de réservation ???? https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229168221689>mStepTracking=true Adulte

Cette visite guidée permet de découvrir le Château des ducs de Bretagne autrement, en accédant à des espaces habituellement fermés au public.Le parcours vous fait découvrir des espaces méconnus du château, jusqu’au sommet de la tour de la Couronne d’or.?? Pour adultes et adolescents à partir de 15 ans. La visite demande une bonne condition physique. Elle n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite ni aux poussettes.Lien de réservation ????https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229168221689>mStepTracking=true

Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes Nantes 44000

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