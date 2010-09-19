Visite guidée : les moulins et les châteaux, Moulin et château, Sorgues

Informations pratiques

Visite guidée : les moulins et les châteaux Samedi 19 septembre, 10h00 Moulin et château Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Les moulins et les châteaux

Sorgues a su profiter d’une situation géographique stratégique et de ressources hydrauliques conséquente en installant de nombreux moulins qui utilisaient la force motrice de l’eau. Les roues à aube et les châteaux qui constituent notre patrimoine témoignent de cet essor et de la vigueur économique de la ville dès le XIème siècle.

Au cours de cette visite, Michèle Dumon, guide de pays, détaillera comment l’eau a apporté la prospérité à la ville de Sorgues.

Visite guidée « Les moulins et châteaux » :

Samedi 19 septembre | 10h

Départ de la visite : parking situé au 69 chemin de l’Île d’Oiselay

RDV 15 mn avant.

Avec Michèle Dumon, guide de pays.

Gratuit – inscription, renseignement : 04 86 19 90 90

Durée : environ 2h.

Baskets, chapeaux et bouteilles d’eau conseillés.

Réservations / rens. : 04 86 19 90 90

Moulin et château 69 chemin ile d’Oiselay, 84700 sorgues Sorgues 84700 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 86 19 90 90 »}]

Les moulins et les châteaux

© Service communication Ville de Sorgues