Visite guidée « les ruines du théâtre antique de Montaudoux », Association Montaudoux Arts et Cultures, Ceyrat

Informations pratiques

Visite guidée « les ruines du théâtre antique de Montaudoux » Samedi 19 septembre, 17h30 Association Montaudoux Arts et Cultures Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:15:00+02:00

Visite commentée par un archéologue de l’Université Clermont Auvergne des ruines du théâtre antique de Montaudoux

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Visite commentée par un archéologue de l’Université Clermont Auvergne des ruines du théâtre antique de Montaudoux

©Montaudoux, Arts et Cultures