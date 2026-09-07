Visite guidée « les ruines du théâtre antique de Montaudoux », Association Montaudoux Arts et Cultures, Ceyrat
samedi 19 septembre 2026 · Association Montaudoux Arts et Cultures · Ceyrat
Informations pratiques
Visite guidée « les ruines du théâtre antique de Montaudoux » Samedi 19 septembre, 17h30 Association Montaudoux Arts et Cultures Puy-de-Dôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:15:00+02:00
Visite commentée par un archéologue de l’Université Clermont Auvergne des ruines du théâtre antique de Montaudoux
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Visite commentée par un archéologue de l’Université Clermont Auvergne des ruines du théâtre antique de Montaudoux
©Montaudoux, Arts et Cultures
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