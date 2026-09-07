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Visite guidée « les ruines du théâtre antique de Montaudoux », Association Montaudoux Arts et Cultures, Ceyrat

samedi 19 septembre 2026 · Association Montaudoux Arts et Cultures · Ceyrat

Visite guidée « les ruines du théâtre antique de Montaudoux », Association Montaudoux Arts et Cultures, Ceyrat

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Association Montaudoux Arts et Cultures
Adresse
22 chemin de Montaudoux 63122 Ceyrat
Ville
63122 Ceyrat
Département
Puy-de-Dôme

Visite guidée « les ruines du théâtre antique de Montaudoux » Samedi 19 septembre, 17h30 Association Montaudoux Arts et Cultures Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:15:00+02:00

Visite commentée par un archéologue de l’Université Clermont Auvergne des ruines du théâtre antique de Montaudoux

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Visite commentée par un archéologue de l’Université Clermont Auvergne des ruines du théâtre antique de Montaudoux

©Montaudoux, Arts et Cultures

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