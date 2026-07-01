Visite guidée « L’histoire de la Division Blindée et de son chef le général Leclerc », Quartier général des Loges, Le Pecq

Informations pratiques

Visite guidée « L’histoire de la Division Blindée et de son chef le général Leclerc » 19 et 20 septembre Quartier général des Loges Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’histoire de la Division Blindée et de son chef le général Leclerc.

Dans cette visite d’une heure et demi, (re)découvrez l’histoire de la 2ème Division Blindée à Saint-Germain-en-Laye et un petit reportage sur cette Division qui a marqué l’histoire de France de 1940 jusqu’en 1944.

Quartier général des Loges 8 avenue président Kennedy 78100 Saint-Germain-en-Laye Le Pecq 78230 Quartier Vignes-Benettes Grandchamp Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « andre.legrand75@orange.fr »}]

Visite commentée « L’histoire de la Division Blindée et de son chef le général Leclerc »

© Association des Anciens et Amis de la 2ème DB des Yvelines.