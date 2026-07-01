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AGENDA · Le Pecq

Visite guidée « L’histoire de la Division Blindée et de son chef le général Leclerc », Quartier général des Loges, Le Pecq

samedi 19 septembre 2026 · Quartier général des Loges · Le Pecq

Visite guidée « L’histoire de la Division Blindée et de son chef le général Leclerc », Quartier général des Loges, Le Pecq

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Quartier général des Loges
Adresse
8 avenue président Kennedy 78100 Saint-Germain-en-Laye
Ville
78230 Le Pecq
Département
Yvelines

Visite guidée « L’histoire de la Division Blindée et de son chef le général Leclerc » 19 et 20 septembre Quartier général des Loges Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’histoire de la Division Blindée et de son chef le général Leclerc.
Dans cette visite d’une heure et demi, (re)découvrez l’histoire de la 2ème Division Blindée à Saint-Germain-en-Laye et un petit reportage sur cette Division qui a marqué l’histoire de France de 1940 jusqu’en 1944.

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Visite commentée « L’histoire de la Division Blindée et de son chef le général Leclerc »

© Association des Anciens et Amis de la 2ème DB des Yvelines.