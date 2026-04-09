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Visite Guidée L’Homme et la pierre le géosite de Mollets PARKING DU GÉOSITE Doux

Visite Guidée L’Homme et la pierre le géosite de Mollets PARKING DU GÉOSITE Doux

Visite Guidée L’Homme et la pierre le géosite de Mollets PARKING DU GÉOSITE Doux lundi 20 juillet 2026.

Lieu : PARKING DU GÉOSITE

Adresse : D738

Ville : 79390 Doux

Département : Deux-Sèvres

Début : lundi 20 juillet 2026

Fin : lundi 20 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : Gratuit

Doux

Visite Guidée L’Homme et la pierre le géosite de Mollets

PARKING DU GÉOSITE D738 Doux Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 14:30:00
fin : 2026-07-20

Date(s) :
2026-07-20

Découverte des plantes naturelles, locales, utilisées en vannerie sauvage avec Didier Chabot (Essentielle Vannerie).

Rendez-vous parking du géosite à 2 km de Thénezay, RD 738 direction Mirebeau.   .

PARKING DU GÉOSITE D738 Doux 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 13 86  contact@lhommeetlapierre.com

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English : Visite Guidée L’Homme et la pierre le géosite de Mollets

L’événement Visite Guidée L’Homme et la pierre le géosite de Mollets Doux a été mis à jour le 2026-04-09 par CC Parthenay Gâtine

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