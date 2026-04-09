Visite Guidée L’Homme et la pierre le géosite de Mollets PARKING DU GÉOSITE Doux
Visite Guidée L’Homme et la pierre le géosite de Mollets PARKING DU GÉOSITE Doux lundi 20 juillet 2026.
Doux
Visite Guidée L’Homme et la pierre le géosite de Mollets
PARKING DU GÉOSITE D738 Doux Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 14:30:00
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-20
Découverte des plantes naturelles, locales, utilisées en vannerie sauvage avec Didier Chabot (Essentielle Vannerie).
Rendez-vous parking du géosite à 2 km de Thénezay, RD 738 direction Mirebeau. .
PARKING DU GÉOSITE D738 Doux 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 13 86 contact@lhommeetlapierre.com
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English : Visite Guidée L’Homme et la pierre le géosite de Mollets
L’événement Visite Guidée L’Homme et la pierre le géosite de Mollets Doux a été mis à jour le 2026-04-09 par CC Parthenay Gâtine