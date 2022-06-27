Visite guidée Lumières sur la Cathédrale Amiens
Visite guidée Lumières sur la Cathédrale Amiens samedi 27 juin 2026.
Visite guidée Lumières sur la Cathédrale
23, place Notre-Dame Amiens Somme
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 22:00:00
fin : 2026-06-27 22:45:00
Date(s) :
2026-06-27 2026-07-02 2026-07-06
Lumières sur la Cathédrale Décryptage à la lampe torche !
Envie de redécouvrir la cathédrale d’une toute autre manière ?
Profitez de la tombée de la nuit pour décrypter toutes les facettes insoupçonnées de la façade de Notre-Dame ! Muni de votre lampe-torche, vous serez surpris par tout ce que l’on peut observer à la nuit tombée…
RENDEZ-VOUS
Samedi 27 juin à 22h
Jeudi 2 juillet à 22h
Lundi 6 juillet à 22h
Visite en extérieur uniquement
RDV devant l’Office de Tourisme Place Notre-Dame
Réservation conseillée bit.ly/resaAMAH ou 03 22 22 58 90
Lumières sur la Cathédrale Décryptage à la lampe torche !
Envie de redécouvrir la cathédrale d’une toute autre manière ?
Profitez de la tombée de la nuit pour décrypter toutes les facettes insoupçonnées de la façade de Notre-Dame ! Muni de votre lampe-torche, vous serez surpris par tout ce que l’on peut observer à la nuit tombée…
RENDEZ-VOUS
Samedi 27 juin à 22h
Jeudi 2 juillet à 22h
Lundi 6 juillet à 22h
Visite en extérieur uniquement
RDV devant l’Office de Tourisme Place Notre-Dame
Réservation conseillée bit.ly/resaAMAH ou 03 22 22 58 90 .
23, place Notre-Dame Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 58 90 patrimoine@amiens-metropole.com
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English :
Lights on the Cathedral: deciphering by torchlight!
Want to rediscover the cathedral in a whole new way?
Take advantage of nightfall to decipher all the unsuspected facets of Notre-Dame’s façade! Armed with your flashlight, you’ll be amazed at what you can see when night falls?
RENDEZ-VOUS
Saturday June 27 at 10pm
Thursday, July 2 at 10pm
Monday, July 6 at 10 pm
Outdoor visit only
RDV in front of the Tourist Office ? Place Notre-Dame
Reservations recommended: bit.ly/resaAMAH or 03 22 22 58 90
L’événement Visite guidée Lumières sur la Cathédrale Amiens a été mis à jour le 2026-03-12 par OT D’AMIENS