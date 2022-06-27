Visite guidée Lumières sur la Cathédrale Amiens

Visite guidée Lumières sur la Cathédrale

23, place Notre-Dame Amiens Somme

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 22:00:00

fin : 2026-06-27 22:45:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-07-02 2026-07-06

Lumières sur la Cathédrale Décryptage à la lampe torche !

Envie de redécouvrir la cathédrale d’une toute autre manière ?

Profitez de la tombée de la nuit pour décrypter toutes les facettes insoupçonnées de la façade de Notre-Dame ! Muni de votre lampe-torche, vous serez surpris par tout ce que l’on peut observer à la nuit tombée…

RENDEZ-VOUS

Samedi 27 juin à 22h

Jeudi 2 juillet à 22h

Lundi 6 juillet à 22h

Visite en extérieur uniquement

RDV devant l’Office de Tourisme Place Notre-Dame

Réservation conseillée bit.ly/resaAMAH ou 03 22 22 58 90

Lumières sur la Cathédrale Décryptage à la lampe torche !

Envie de redécouvrir la cathédrale d’une toute autre manière ?

Profitez de la tombée de la nuit pour décrypter toutes les facettes insoupçonnées de la façade de Notre-Dame ! Muni de votre lampe-torche, vous serez surpris par tout ce que l’on peut observer à la nuit tombée…

RENDEZ-VOUS

Samedi 27 juin à 22h

Jeudi 2 juillet à 22h

Lundi 6 juillet à 22h

Visite en extérieur uniquement

RDV devant l’Office de Tourisme Place Notre-Dame

Réservation conseillée bit.ly/resaAMAH ou 03 22 22 58 90 .

23, place Notre-Dame Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 58 90 patrimoine@amiens-metropole.com

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English :

Lights on the Cathedral: deciphering by torchlight!

Want to rediscover the cathedral in a whole new way?

Take advantage of nightfall to decipher all the unsuspected facets of Notre-Dame’s façade! Armed with your flashlight, you’ll be amazed at what you can see when night falls?

RENDEZ-VOUS

Saturday June 27 at 10pm

Thursday, July 2 at 10pm

Monday, July 6 at 10 pm

Outdoor visit only

RDV in front of the Tourist Office ? Place Notre-Dame

Reservations recommended: bit.ly/resaAMAH or 03 22 22 58 90

L’événement Visite guidée Lumières sur la Cathédrale Amiens a été mis à jour le 2026-03-12 par OT D’AMIENS