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Visite guidée Maison forte, Maison forte, Freycenet-la-Cuche

samedi 19 septembre 2026 · Maison forte · Freycenet-la-Cuche

Visite guidée Maison forte, Maison forte, Freycenet-la-Cuche

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Maison forte
Adresse
43150 FREYCENET LA CUCHE
Ville
43150 Freycenet-la-Cuche
Département
Haute-Loire
Tarif
Jauge à 15 personnes, Inscription obligatoire sur : freycenetlacuche@free.fr

Visite guidée Maison forte Samedi 19 septembre, 14h00, 15h30, 17h00 Maison forte Haute-Loire

Jauge à 15 personnes, Inscription obligatoire sur : freycenetlacuche@free.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00

Visite du rdc avec sa salle voûtée composée de mille pierres en brèche volcanique,du premier étage avec sa cheminée monumentale en trachyte, du jardin d’altitude (1200m) et ses 100 plantes aromatiques.

Maison forte 43150 FREYCENET LA CUCHE Freycenet-la-Cuche 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « freycenetlacuche@free.fr »}] Maison-forte du 17eme siècle. Parking place de l’église ou du CCAS
Visite du rdc avec sa salle voûtée composée de mille pierres en brèche volcanique,du premier étage avec sa cheminée monumentale en trachyte, du jardin d’altitude (1200m) et ses 100 plantes…

©Roger-Vincent Bathie

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