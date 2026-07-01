Visite guidée Maison forte, Maison forte, Freycenet-la-Cuche

Informations pratiques

Visite guidée Maison forte Samedi 19 septembre, 14h00, 15h30, 17h00 Maison forte Haute-Loire

Jauge à 15 personnes, Inscription obligatoire sur : freycenetlacuche@free.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00

Visite du rdc avec sa salle voûtée composée de mille pierres en brèche volcanique,du premier étage avec sa cheminée monumentale en trachyte, du jardin d’altitude (1200m) et ses 100 plantes aromatiques.

Maison forte 43150 FREYCENET LA CUCHE Freycenet-la-Cuche 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « freycenetlacuche@free.fr »}] Maison-forte du 17eme siècle. Parking place de l’église ou du CCAS

Visite du rdc avec sa salle voûtée composée de mille pierres en brèche volcanique,du premier étage avec sa cheminée monumentale en trachyte, du jardin d’altitude (1200m) et ses 100 plantes…

©Roger-Vincent Bathie