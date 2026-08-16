Visite guidée Manufacture Castex RDV Office de Tourisme Dax
jeudi 17 septembre 2026 · RDV Office de Tourisme · Dax
Informations pratiques
Dax
Visite guidée Manufacture Castex
RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 14:00:00
fin : 2026-09-17
Date(s) :
2026-09-17
Leur truc à eux c’est la plume…ou plutôt les plumes, celles des oies et canards gavés dans la région et avec lesquelles ils confectionnent couettes, oreillers et autres articles douillets. Visite d’une des plus anciennes entreprises de la ville.
Leur truc à eux c’est la plume… ou plutôt les plumes, celles des oies et canards gavés dans la région et avec lesquelles ils confectionnent couettes, oreillers et autres articles douillets. Visite d’une des plus anciennes entreprises de la ville.
Dans le but de garantir à notre clientèle un confort de visite et d’écoute optimal, nous vous invitons à vous doter d’écouteurs ou d’un casque avec prise jack. .
RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86
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English : Visite guidée Manufacture Castex
Their thing is feathers…or rather feathers, those of geese and ducks fed in the region and with which they make quilts, pillows and other cozy items. Visit one of the oldest companies in the city.
L’événement Visite guidée Manufacture Castex Dax a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Grand Dax
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