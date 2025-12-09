Visite guidée médiévale théâtralisée à la lanterne Office de Tourisme Saint-Paul-de-Vence
Visite guidée médiévale théâtralisée à la lanterne Office de Tourisme Saint-Paul-de-Vence samedi 12 septembre 2026.
Saint-Paul-de-Vence
Visite guidée médiévale théâtralisée à la lanterne
Office de Tourisme 2 rue Grande Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 20:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Suivez votre guide conférencier en costume à travers une visite aux lanternes théâtralisée, immersive et pleines de surprises !
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Office de Tourisme 2 rue Grande Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 32 86 95 tourisme@saint-pauldevence.com
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English :
Follow your costumed tour guide on an immersive, theatrical lantern tour full of surprises!
L’événement Visite guidée médiévale théâtralisée à la lanterne Saint-Paul-de-Vence a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme de Saint-Paul-de-Vence
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