Visite guidée : mini-croisière en mer avec Fécamp au gré des vents, Fécamp au gré des vents, Fécamp

Informations pratiques

Visite guidée : mini-croisière en mer avec Fécamp au gré des vents Dimanche 20 septembre, 10h00 Fécamp au gré des vents Seine-Maritime

Durée 4h, adultes 48,5€, 6-14 ans 27,5€, personnes en situation de handicap et accompagnateurs 31€, dès 6 ans, 27 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00

Cap sur Etretat, entre légendes et le spectacle de ces portes célèbres, construites par le plus grand bâtisseur – la nature !

Lors de cette Mini-Croisière à bord d’un vieux gréement, on remonte doucement le fil des falaises jusqu’à la baie d’Étretat.

À mesure que l’on approche, l’Aiguille se détache, les arches s’élancent, et les falaises se parent d’ombres et de reflets qu’on ne devine qu’en mer.

Entre manœuvres, récits d’équipage et silence contemplatif, cette navigation est un voyage dans le temps et les éléments.

Capturez cet instant de découverte des falaises de la Côte d’Albâtre sur ces voiliers traditionnels en bois !

Tarifs réduits pour tous !

Adultes : 48,50€ (au lieu de 54,00 €)

Enfants (6-14 ans) : 27,50€ (au lieu de 31,00 €)

Personnes en situation handicap et leurs accompagnateurs : 31,00€

Accessible uniquement à partir de 6 ans

Réservation obligatoire, limité à 27 passagers par créneau :

Billetterie en ligne ou par téléphone (02 35 28 84 61)

Récupération des billets : au plus tard une heure avant la sortie à l’Office Intercommunal de Tourisme de Fécamp, Quai Sadi Carnot

Lieu d’embarquement : se présenter 15 minutes avant le départ – embarcadère « Viking 3 », situé au Grand Quai (modification du lieu d’embarquement transmise par l’Office de Tourisme en cas de changement).

Fécamp au gré des vents 1 quai Sadi Carnot, 76400 Fécamp Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie 02 35 28 84 61 https://boutique.fecamptourisme.com/sortie-en-mer [{« type »: « link », « value »: « https://boutique.fecamptourisme.com/les-sorties-des-journees-du-patrimoine/journees-du-patrimoine-mini-croisiere-4h »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 35 28 84 61 »}] [{« link »: « https://boutique.fecamptourisme.com/les-sorties-des-journees-du-patrimoine/journees-du-patrimoine-mini-croisiere-4h »}] Dans les locaux de Fécamp Tourisme

Cap sur Etretat, entre légendes et le spectacle de ces portes célèbres, construites par le plus grand bâtisseur – la nature !

© Office Intercommunal de Tourisme de Fécamp