Visite en bateau du parc éolien en mer de Fécamp, Grand quai, Fécamp
samedi 19 septembre 2026 · Grand quai · Fécamp
Informations pratiques
Visite en bateau du parc éolien en mer de Fécamp Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Grand quai Seine-Maritime
Durée 2h30, présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité, prévoir vêtements chauds et imperméables, accompagnateurs majeurs obligatoires pour les mineurs, sortie soumise aux conditions météorologiques.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
2 créneaux de visites le samedi 19 septembre :
de 10h à 12h30
de 14h à 16h30
Pour vous inscrire, rendez-vous ici :https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/699/events/1931/animations
Pour son anniversaire, EDF vous invite à plonger dans les coulisses de ses sites de production d’électricité en vous faisant découvrir le premier parc éolien en mer de Normandie à bord d’un bateau, pour une visite au plus près des éoliennes !
Grand quai Grand quai, 76400 Fécamp Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/699/events/1931/animations »}] [{« link »: « https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/699/events/1931/animations »}] Pour son anniversaire, EDF vous invite à plonger dans les coulisses de ses sites de production d’électricité en vous faisant découvrir le premier parc éolien en mer de Normandie à bord d’un bateau, pour une visite au plus près des éoliennes ! Pièce d’identité obligatoire en cours de validité
Mineurs accompagnés par un adulte
Prévoir des vêtements chauds et imperméables
Sortie soumise aux conditions météorologiques
2 créneaux de visites le samedi 19 septembre :
©EDF
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