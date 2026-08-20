Visite en bateau du parc éolien en mer de Fécamp, Grand quai, Fécamp

Informations pratiques

Visite en bateau du parc éolien en mer de Fécamp Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Grand quai Seine-Maritime

Durée 2h30, présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité, prévoir vêtements chauds et imperméables, accompagnateurs majeurs obligatoires pour les mineurs, sortie soumise aux conditions météorologiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

2 créneaux de visites le samedi 19 septembre :

de 10h à 12h30

de 14h à 16h30

Pour vous inscrire, rendez-vous ici :https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/699/events/1931/animations

Pour son anniversaire, EDF vous invite à plonger dans les coulisses de ses sites de production d’électricité en vous faisant découvrir le premier parc éolien en mer de Normandie à bord d’un bateau, pour une visite au plus près des éoliennes !

Grand quai Grand quai, 76400 Fécamp Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/699/events/1931/animations »}] [{« link »: « https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/699/events/1931/animations »}] Pour son anniversaire, EDF vous invite à plonger dans les coulisses de ses sites de production d’électricité en vous faisant découvrir le premier parc éolien en mer de Normandie à bord d’un bateau, pour une visite au plus près des éoliennes ! Pièce d’identité obligatoire en cours de validité

Mineurs accompagnés par un adulte

Prévoir des vêtements chauds et imperméables

Sortie soumise aux conditions météorologiques

2 créneaux de visites le samedi 19 septembre :

©EDF