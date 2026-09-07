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Concert : Live & Breakfast, Chapelle Notre-Dame du Salut, Fécamp

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Notre-Dame du Salut · Fécamp

Concert : Live & Breakfast, Chapelle Notre-Dame du Salut, Fécamp

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Chapelle Notre-Dame du Salut
Adresse
1257 route du phare, 76400 Fécamp
Ville
76400 Fécamp
Département
Seine-Maritime

Concert : Live & Breakfast Samedi 19 septembre, 10h00 Chapelle Notre-Dame du Salut Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

CONCERT LIVE & BREAKFAST : STÉPHANE JEAN CARPENTIER, AUTEUR COMPOSITEUR INTERPRETE (BALLADE POP-FOLK).
Samedi 19 septembre à 10h, rdv aux abords de la Chapelle Notre-Dame de Salut.
Un petit déjeuner, un lieu inattendu avec une visite guidée flash suivie d’un concert acoustique : voilà les ingrédients du « Live & Breakfast » proposé par l’association Art En Sort (musiques actuelles). Un guide du service Archives-Patrimoine vous racontera des anecdotes, pendant que le café coule et que le musicien s’accorde. Les boissons sont offertes, à vous d’apporter les croissants !

Chapelle Notre-Dame du Salut 1257 route du phare, 76400 Fécamp Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie
CONCERT LIVE & BREAKFAST : STÉPHANE JEAN CARPENTIER, AUTEUR COMPOSITEUR INTERPRETE (BALLADE POP-FOLK).

© Stéphane Jean Carpentier

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