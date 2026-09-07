Concert : Live & Breakfast, Chapelle Notre-Dame du Salut, Fécamp

Informations pratiques

Concert : Live & Breakfast Samedi 19 septembre, 10h00 Chapelle Notre-Dame du Salut Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

CONCERT LIVE & BREAKFAST : STÉPHANE JEAN CARPENTIER, AUTEUR COMPOSITEUR INTERPRETE (BALLADE POP-FOLK).

Samedi 19 septembre à 10h, rdv aux abords de la Chapelle Notre-Dame de Salut.

Un petit déjeuner, un lieu inattendu avec une visite guidée flash suivie d’un concert acoustique : voilà les ingrédients du « Live & Breakfast » proposé par l’association Art En Sort (musiques actuelles). Un guide du service Archives-Patrimoine vous racontera des anecdotes, pendant que le café coule et que le musicien s’accorde. Les boissons sont offertes, à vous d’apporter les croissants !

Chapelle Notre-Dame du Salut 1257 route du phare, 76400 Fécamp Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie

CONCERT LIVE & BREAKFAST : STÉPHANE JEAN CARPENTIER, AUTEUR COMPOSITEUR INTERPRETE (BALLADE POP-FOLK).

© Stéphane Jean Carpentier