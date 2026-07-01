Visite guidée Mondo Minot + Micro-folie Les petites bêtes Château Chanorier Croissy-sur-Seine
vendredi 10 juillet 2026 · Château Chanorier · Croissy-sur-Seine
Informations pratiques
Croissy-sur-Seine
Visite guidée Mondo Minot + Micro-folie Les petites bêtes
Château Chanorier 12 Grande Rue Croissy-sur-Seine Yvelines
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
adulte accompagnant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-07-10 11:30:00
Date(s) :
2026-07-10
Une découverte amusante du musée numérique pour les tout-petits à travers le jeu et la manipulation autour de la thématique des insectes
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Château Chanorier 12 Grande Rue Croissy-sur-Seine 78290 Yvelines Île-de-France +33 1 30 15 08 41 chanorier@croissy.com
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English :
A fun introduction to the digital museum for toddlers through play and hands-on activities centered on the theme of insects
L’événement Visite guidée Mondo Minot + Micro-folie Les petites bêtes Croissy-sur-Seine a été mis à jour le 2026-07-01 par Conseil Départemental des Yvelines