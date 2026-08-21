Visite guidée – Montfort dans les années 1950/1960, Kiosque info – Mail Renée Maurel, Montfort-sur-Meu

Informations pratiques

Visite guidée – Montfort dans les années 1950/1960 Samedi 19 septembre, 15h00 Kiosque info – Mail Renée Maurel Ille-et-Vilaine

Départ au kiosque info (mail Renée Maurel) / Nombre de places limité à 30 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

En compagnie d’une guide, découvrez l’histoire de Montfort pendant la période de la reconstruction (années 1950/1960) à travers une déambulation dans le centre ville.

Kiosque info – Mail Renée Maurel Boulevard Villebois Mareuil, 35160 Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.destination-broceliande.com/mesenvies/incontournables/villes-villages__trashed/montfort-sur-meu/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.montfort-sur-meu.bzh/ »}]

Découvrez l’histoire de Montfort pendant la période de la reconstruction (années 1950/1960).

© Charles Legendre