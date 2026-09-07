Visite guidée moulin AINOZ, Le Moulin, Crest-Voland
samedi 19 septembre 2026 · Le Moulin · Crest-Voland
Informations pratiques
Visite guidée moulin AINOZ 19 et 20 septembre Le Moulin Savoie
12 à 14 personnes par étage
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Moulin de 1728 restauré et qui produit de la farine, associé également une tournerie sur bois qui fabriquait divers manches d’outillage.
visite guidée
site : moulinainoz.fr
Le Moulin 1918 route de Bel’avoine 73590 Crest-Voland Crest-Voland 73590 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0607263624 https://www.moulinainoz.fr Moulin à farine de 1728, particularité, associée à cette activité une tournerie sur bois. Pas accessible en voiture, parking : 315 route des moulins Cohennoz puis 80 m à pied par un sentier.
Journées européennes du patrimoine
©Carrera Ghislaine