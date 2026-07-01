Visite guidée musée des américains de Gièvres, Gièvres souvenir patrimoine et culture – Centre Culturel Gièvres, Gièvres

Informations pratiques

Visite guidée musée des américains de Gièvres Samedi 19 septembre, 10h00, 17h00 Gièvres souvenir patrimoine et culture – Centre Culturel Gièvres Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Visite du musée consacré au camp de ravitaillement des troupes américaines lors de la Première Guerre mondiale.

Gièvres souvenir patrimoine et culture – Centre Culturel Gièvres 42 Rue André Bonnet, 41130 Gièvres Gièvres 41130 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 06 86 91 83 66 Musée consacré aux témoignages de la présence du corps expéditionnaire américain en 1917 sur la commune. Accès libre, parking

Visite du musée consacré au camp de ravitaillement des troupes américaines lors de la Première Guerre mondiale.