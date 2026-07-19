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Visite Guidée Mussidan une histoire haute en couleurs Mussidan

mardi 25 août 2026 · Mussidan

Visite Guidée Mussidan une histoire haute en couleurs Mussidan

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Ville
24400 Mussidan
Département
Dordogne
Tarif

Mussidan

Visite Guidée Mussidan une histoire haute en couleurs

Mussidan Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25
fin : 2026-08-25

Date(s) :
2026-08-25

Visite de la ville de Mussidan Une histoire haute en couleurs , durée 1h30
10 €/ad, réduit 5 €/pers. Sur réservation.
17h30 devant l’office de tourisme
Graine des sens 06 20 23 53 60   .

Mussidan 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 23 53 60 

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English : Visite Guidée Mussidan une histoire haute en couleurs

L’événement Visite Guidée Mussidan une histoire haute en couleurs Mussidan a été mis à jour le 2026-07-19 par Vallée de l’Isle en Périgord

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