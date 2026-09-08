Visite guidée – Nantes durant la Première Guerre mondiale, Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Visite guidée – Nantes durant la Première Guerre mondiale 7 – 15 novembre Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-07T15:00:00+01:00 – 2026-11-07T16:30:00+01:00

Fin : 2026-11-15T11:00:00+01:00 – 2026-11-15T12:30:00+01:00

Cette visite guidée revient sur la façon dont Nantes et ses habitants ont vécu la Première Guerre mondiale.

À partir des objets présentés dans le musée, la visite revient sur la mobilisation de la population pendant la Première Guerre mondiale et sur la manière dont le conflit a été vécu, au front comme à l’arrière.

Horaires :

-Samedi 7 novembre : 15h

-Mercredi 11 novembre : 14h30

-Dimanche 15 novembre : 11h

Pour adultes et adolescents à partir de 13 ans. Lien de l’événement https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229229851908>mStepTracking=true

Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes 4, place Marc Elder 44 000 — Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229229851908>mStepTracking=true »}] [{« link »: « https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229229851908>mStepTracking=true »}]

Découvrez comment la Première Guerre mondiale a bouleversé la vie des Nantaises et des Nantais, à travers des objets et témoignages conservés au musée. visite guidée guerre