Visite guidée – Nantes durant la Seconde Guerre mondiale, Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes, Nantes
dimanche 18 octobre 2026 · Château des ducs de bretagne - musée d'histoire de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Visite guidée – Nantes durant la Seconde Guerre mondiale 18 – 25 octobre Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-18T11:00:00+02:00 – 2026-10-18T12:30:00+02:00
Fin : 2026-10-25T11:00:00+01:00 – 2026-10-25T12:30:00+01:00
Cette visite guidée revient sur la façon dont Nantes et ses habitants ont vécu la Seconde Guerre mondiale.
À partir des objets et documents, la visite évoque l’occupation de la ville, le régime de Vichy, la persécution de la population juive, ainsi que la collaboration et la résistance. Elle revient également sur l’exécution des 50 otages, le 22 octobre 1941, un événement majeur de l’histoire nantaise.
Horaires :
-Dimanche 18 octobre : 11h
-Jeudi 22 octobre : 15h30
-Dimanche 25 octobre : 11h
Pour adultes et adolescents à partir de 13 ans. Lien de l’événement https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229163500148>mStepTracking=true
Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes 4, place Marc Elder 44 000 — Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229163500148>mStepTracking=true »}] [{« link »: « https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229163500148>mStepTracking=true »}]
Découvrez comment la Seconde Guerre mondiale a profondément marqué Nantes et ses habitants, à travers des objets, des documents et les grands événements qui ont façonné cette période. visite guidée guerre
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