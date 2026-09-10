Visite guidée – Nantes et la traite atlantique, Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes, Nantes
dimanche 15 novembre 2026 · Château des ducs de bretagne - musée d'histoire de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Visite guidée – Nantes et la traite atlantique 15 et 22 novembre Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-15T15:00:00+01:00 – 2026-11-15T16:30:00+01:00
Fin : 2026-11-22T15:00:00+01:00 – 2026-11-22T16:30:00+01:00
Cette visite guidée revient sur la place de la traite atlantique et de l’esclavage colonial dans l’histoire de Nantes.
Du 17e au 19e siècle, le commerce lié à la traite occupe une place importante dans l’activité du port nantais et contribue au développement de la ville. À partir des objets présentés dans les salles du musée, le parcours permet de mieux comprendre la place de cette histoire dans le développement de Nantes.
Horaires :
-Dimanche 15 novembre 2026 à 15h
-Dimanche 22 novembre 2026 à 15h
Pour adultes et adolescents à partir de 13 ans. Lien de l’événement https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229168221696>mStepTracking=true
Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes 4, place Marc Elder 44 000 — Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229168221696>mStepTracking=true »}] [{« link »: « https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229168221696>mStepTracking=true »}]
Découvrez comment la traite atlantique et l’esclavage colonial ont marqué l’histoire de Nantes, à travers les collections et les objets présentés au musée. visite guidée traite atlantique
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