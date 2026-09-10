Visite guidée – Nantes et la traite atlantique, Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Visite guidée – Nantes et la traite atlantique 15 et 22 novembre Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-15T15:00:00+01:00 – 2026-11-15T16:30:00+01:00

Fin : 2026-11-22T15:00:00+01:00 – 2026-11-22T16:30:00+01:00

Cette visite guidée revient sur la place de la traite atlantique et de l’esclavage colonial dans l’histoire de Nantes.

Du 17e au 19e siècle, le commerce lié à la traite occupe une place importante dans l’activité du port nantais et contribue au développement de la ville. À partir des objets présentés dans les salles du musée, le parcours permet de mieux comprendre la place de cette histoire dans le développement de Nantes.

Horaires :

-Dimanche 15 novembre 2026 à 15h

-Dimanche 22 novembre 2026 à 15h

Pour adultes et adolescents à partir de 13 ans. Lien de l’événement https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229168221696>mStepTracking=true

Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes 4, place Marc Elder 44 000 — Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229168221696>mStepTracking=true »}] [{« link »: « https://reservation.chateaunantes.fr/selection/timeslotpass?productId=10229168221696>mStepTracking=true »}]

Découvrez comment la traite atlantique et l’esclavage colonial ont marqué l’histoire de Nantes, à travers les collections et les objets présentés au musée. visite guidée traite atlantique