Visite guidée nocturne Lamballe au Moyen-Âge Place du Champ de Foire Lamballe-Armor
vendredi 14 août 2026 · Place du Champ de Foire · Lamballe-Armor
Informations pratiques
Lamballe-Armor
Visite guidée nocturne Lamballe au Moyen-Âge
Place du Champ de Foire Bureau d’Informations Touristiques Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
D’une durée de 2 heures, ces visites vous permettront de parcourir la ville de Lamballe au calme à la lueur des derniers rayons de soleil. Le départ se fait de l’Office de Tourisme munis de lampes de poche. Une ambiance singulière se dégage, la ville endormie s’ouvre à vous ! 4 personnes minimum pour assurer le départ de la visite. Nombre de personnes limité.
Réservation obligatoire ! .
Place du Champ de Foire Bureau d’Informations Touristiques Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 57 25 22 22
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English :
L’événement Visite guidée nocturne Lamballe au Moyen-Âge Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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