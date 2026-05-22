Visite guidée nocturne Personnalités lamballaises Place du Champ de Foire Lamballe-Armor
Visite guidée nocturne Personnalités lamballaises Place du Champ de Foire Lamballe-Armor vendredi 17 juillet 2026.
Lamballe-Armor
Visite guidée nocturne Personnalités lamballaises
Place du Champ de Foire Bureau d’Informations Touristiques Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
D’une durée de 2 heures, ces visites vous permettront de parcourir la ville de Lamballe au calme à la lueur des derniers rayons de soleil. Le départ se fait de l’Office de Tourisme munis de lampes de poche. Une ambiance singulière se dégage, la ville endormie s’ouvre à vous ! 4 personnes minimum pour assurer le départ de la visite. Nombre de personnes limité.
Réservation obligatoire ! .
Place du Champ de Foire Bureau d’Informations Touristiques Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 57 25 22 22
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English :
L’événement Visite guidée nocturne Personnalités lamballaises Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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