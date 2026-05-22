Visite guidée nocturne Personnalités lamballaises Place du Champ de Foire Lamballe-Armor

Lamballe-Armor

Visite guidée nocturne Personnalités lamballaises

Place du Champ de Foire Bureau d’Informations Touristiques Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

D’une durée de 2 heures, ces visites vous permettront de parcourir la ville de Lamballe au calme à la lueur des derniers rayons de soleil. Le départ se fait de l’Office de Tourisme munis de lampes de poche. Une ambiance singulière se dégage, la ville endormie s’ouvre à vous ! 4 personnes minimum pour assurer le départ de la visite. Nombre de personnes limité.

Réservation obligatoire ! .

Place du Champ de Foire Bureau d’Informations Touristiques Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 57 25 22 22

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English :

L’événement Visite guidée nocturne Personnalités lamballaises Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor