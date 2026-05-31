Visite guidée organisée par la municipalité de Saint-Silvain-Bellegarde, Église Saint-Silvain-Bellegarde, Saint-Silvain-Bellegarde

Visite guidée organisée par la municipalité de Saint-Silvain-Bellegarde 19 et 20 septembre Église Saint-Silvain-Bellegarde Creuse

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Présentation :

• du bâtiment et de son histoire, inscrit au titre des Monuments historiques depuis 1925 (XIIIe-XVIIe siècles) ;

• du retable et des autels baroques, classés au titre des Monuments historiques en 1992 et 2016, datant du XVIIe siècle ;

• d’un rare Christ en croix polychrome, inscrit au titre des Monuments historiques en 2011, datant de la fin du XVe siècle ou du début du XVIe siècle.

Église Saint-Silvain-Bellegarde Le bourg, 23190 Saint-Silvain-Bellegarde Saint-Silvain-Bellegarde 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine 05 55 67 62 47 http://www.saintsilvainbellegarde.fr/sites/default/files/eglise_saint-silvain-present.pdf L’édifice actuel, inscrit depuis 1925 à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques, résulte de la reconstruction au début du XVIIe siècle de l’église primitive du XIIIe siècle qui avait été en grande partie détruite pendant les guerres de Religion, à la fin du XVIe siècle.

Le presbytère, attenant au chevet droit de l’église (bâtiment actuel du restaurant), a été construit en 1752. Des travaux importants ont ensuite été effectués dans l’église en 1857. Le maître-autel a retrouvé sa polychromie lors de sa restauration entre 1992 et 1995. Foudroyé en juillet 2010, le clocher, couvert en bardeaux de châtaignier, a dû faire l’objet d’une réfection lourde entre 2012 et 2013. Parking.

Présentation :

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