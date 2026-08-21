Informations pratiques

Visite guidée « Ostréapolis : une conception architecturale innovante » (extérieur) Dimanche 20 septembre, 10h30, 15h00 Ostréapolis Morbihan

Gratuit – Réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Découvrez les secrets de la conception architecturale d’Ostréapolis, une visite pleine de surprises en intérieur…. et en extérieur ! La visite de notre bâtiment vous en apprendra davantage sur le fonctionnement surprenant d’Ostréapolis, entre écoconstruction novatrice et inspiration des chantiers ostréicoles. Un bâtiment conçu par l’architecte Philippe Madec autour du Manifeste pour une frugalité heureuse et créative.

Ostréapolis Rue du Bois de la Salle 56370 Le Tour-du-Parc Le Tour-du-Parc 56370 Morbihan Bretagne +33 (0)2 21 02 56 71 http://www.ostreapolis.bzh [{« type »: « link », « value »: « http://www.ostreapolis.bzh/billetterie »}] Bienvenue dans votre centre d’interprétation dédié à l’ostréiculture et aux produits de la mer, imaginé et conçu pour les curieux de la nature. À travers des expositions captivantes, des animations interactives et des ateliers éducatifs, Ostréapolis vous invite à percer les secrets de l’huître, véritable joyau du Golfe du Morbihan ! En bus : la ligne 26 “Theix-Noyalo – Sarzeau” dessert, en juillet et août, l’arrêt Ostréapolis situé à 100 mètres de l’entrée. La ligne 26 propose 3 allers-retours par jour au départ de Theix Mairie, en correspondance avec la ligne 10 qui vient de Vannes. La ligne dessert l’Aquagolfe Surzur, Ostréapolis et le Château de Suscinio. Informations et horaires sur kiceo.fr

En vélo : des arceaux vélo sont mis à disposition sur place, ainsi que des bornes de recharge pour les vélos électriques.

En voiture : depuis Vannes, comptez environ 25 mn par la RD 780. Au rond-point de St-Armel, prendre la D199 direction le Tour-du- Parc. Le parking se trouve à l’espace Pierre Derennes (200 m).

À proximité : Le bourg du Tour-du- Parc se situe à 500 mètres. La ville de Sarzeau (à 15mn), Saint Gildas de Rhuys (à 20 mn) et Arzon à l’extrémité de la Presqu’île de Rhuys (à 30 mn). Un bureau d’information touristique se trouve à Sarzeau.

Découvrez les secrets de la conception architecturale d’Ostréapolis, une visite pleine de surprises en intérieur…. et en extérieur ! La visite de notre bâtiment vous en apprendra davantage sur le…

copyright David Herbreteau / GMVT