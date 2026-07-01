Visite guidée : pan de bois et artistes orbecquois, Musée du Vieux Manoir, Orbec
samedi 19 septembre 2026 · Musée du Vieux Manoir · Orbec
Informations pratiques
Visite guidée : pan de bois et artistes orbecquois 19 et 20 septembre Musée du Vieux Manoir Calvados
Durée 1h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Architecture emblématique du Pays d’Auge, la maison à pan de bois concentre l’image même de la Normandie. Découvrez aussi les deux nouvelles salles consacrées aux artistes orbecquois Victorien Lottin de Laval et Raymond Bigot !
Musée du Vieux Manoir 107 Rue Grande, 14290 Orbec, France Orbec 14290 Calvados Normandie 33231325889 https://lisieux-normandie.fr/culture/musee-dorbec Le Vieux Manoir est une maison à pan de bois, ornée d’un décor Renaissance, construite en 1568 pour un tanneur fortuné. La maçonnerie polychrome rehausse la charpente en encorbellement dont le décor sculpté a été partiellement détruit.
Architecture emblématique du Pays d’Auge, la maison à pan de bois concentre l’image même de la Normandie. Découvrez aussi les deux nouvelles salles consacrées aux artistes orbecquois Victorien Lottin…
Raymond Bigot, Rapace, 20e siècle, gravure sur bois, coll. Musée du Vieux Manoir © Martin Lelièvre
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