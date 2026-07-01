Visite guidée par la famille propriétaire, Château de Neuville, Gambais

Informations pratiques

Visite guidée par la famille propriétaire Dimanche 20 septembre, 14h00 Château de Neuville Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Partez à la découverte du Chateau de Neuville grâce à des visites guidees par petits groupes, à travers des anedoctes de l’histoire et des tournages de films…

Les visites se terminent par une buvette organisee par les enfants de la famille.

Château de Neuville Château de Neuville 78950 Gambais Gambais 78950 Yvelines Île-de-France https://www.chateau-neuville.com/ RN12 à 30 km à l’Ouest de Versailles – sortie GAMBAIS

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