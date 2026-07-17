Visite guidée par les propriétaires du parc et château de Baudry, Château de Baudry, Cerelles

Informations pratiques

Visite guidée par les propriétaires du parc et château de Baudry 19 et 20 septembre Château de Baudry Indre-et-Loire

5€ (gratuit moins de 12 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite guidée à 15h et 17h du Parc et Château de Baudry

Après une présentation historique et architecturale du Château de Baudry datant du XIᵉ au XIXᵉ siècle, une visite guidée par les actuels propriétaires, d’une durée de 1h30, permettra la découverte du Parc de Baudry, ses canaux et pièces d’eau réalisés par les élèves de Le Notre, reflets encore intacts du Parc à la Française et l’ensemble des aménagements réalisés par Edouard André à la fin du XIXᵉ : pelouses, bosquets de très beaux arbres ponctuant les perspectives du paysage entourant le Château ; nous vous invitons à un cheminement romantique dans un domaine où l’eau, les arbres et les rocailles se mêlent harmonieusement. Vous découvrirez l’alliance synergique entre le végétal, le minéral et l’eau.

Château de Baudry Baudry 37390 Cerelles Cerelles 37390 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Ancienne maison de repos des Moines de Saint Julien, Baudry a été ensuite propriété d’échevins de Tours dont l’un a fait reconstruire le château et l’a entouré de plans d’eau dessinés par des élèves de Le Nôtre, ce qui lui a valu le surnom de « petit Versailles de la Touraine ». Racheté par un fils du Maréchal Masséna, puis par son beau-frère le futur Maréchal Reille, il fut restauré par celui-ci, puis par son petit-fils qui fit redessiner le parc. Les bois qui l’entourent sont aujourd’hui gérés pour répondre à la nouvelle demande en bois sans pour autant dégrader l’esthétique du site. Accàs par la D 28, entre Langennerie et Monnaie

Visite guidée du parc et château de Baudry

Antoine Reille©