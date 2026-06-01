Visite guidée par les propriétaires, Manoir de Vauvineux, Pervenchères

Visite guidée par les propriétaires 19 et 20 septembre Manoir de Vauvineux Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites guidées par les propriétaires portant sur l’Histoire, la restauration, l’expédition de Carrel de Vauvineux à la conquête de l’Italie au XIe siècle

Manoir de Vauvineux Rue de Vauvineux, 61360 Pervenchères, France Pervenchères 61360 Orne Normandie 0233256838 Le site de Vauvineux était l’un des éléments de défense de la frontière Mortagne-Bellêmoise, élevés sur des mottes artificielles ou campés sur les côtes. Il fut occupé successivement par la place forte des Carrel de Pervenchères, puis par le donjon de la guerre de Cent ans et enfin par le manoir à la française rebâti après les hostilités. Les vestiges de l’ancien manoir comprenaient deux étages de construction et une haute tour octogonale. En 1900, l’ensemble fut dénaturé. Il ne reste plus qu’une partie de façade avec une tour à pans, et les manteaux de cheminées au niveau des étages démolis. Le pignon nord conserve les traces d’une aile disparue. A l’intérieur, les cloisons sont à pans de bois garnis de torchis. L’une des pièces conserve une cheminée ornée d’un ange portant trois fleurs de lys sur la poitrine.

Visites guidées par les propriétaires portant sur l’Histoire, la restauration, l’expédition de Carrel de Vauvineux à la conquête de l’Italie au XIe siècle