Visite guidée Parcours Jules Verne Amiens

Visite guidée Parcours Jules Verne

Place de l’Hôtel de Ville Amiens Somme

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 15:00:00

fin : 2026-06-20 17:00:00

Date(s) :

2026-06-20 2026-08-23

Parcours urbain

Embarquez pour une aventure inoubliable au cœur d’Amiens sur les traces de Jules Verne, le maître des Voyages Extraordinaires !

Notre parcours commence à l’Hôtel de Ville pour les présentations d’usage avec le maître de l’imaginaire (et notre guide-conférencier !), et se poursuit jusqu’au Nautipoulpe, œuvre d’art qui ferait rougir le Nautilus lui-même !

Préparez-vous à explorer un monde où la réalité se mêle à la fiction, et laissez-vous rêver dans la ville où l’écrivain mondialement célèbre a rédigé ses plus belles œuvres !

RDV dans la Cour de l’Hôtel de Ville.

Durée 1h45/2h.

Réservation conseillée sur https://www.amiens-tourisme.com/voir-faire/visites-guidees/

Rubrique Visites thématiques et Ateliers Jeune Public.

Parcours urbain

Embarquez pour une aventure inoubliable au cœur d’Amiens sur les traces de Jules Verne, le maître des Voyages Extraordinaires !

Notre parcours commence à l’Hôtel de Ville pour les présentations d’usage avec le maître de l’imaginaire (et notre guide-conférencier !), et se poursuit jusqu’au Nautipoulpe, œuvre d’art qui ferait rougir le Nautilus lui-même !

Préparez-vous à explorer un monde où la réalité se mêle à la fiction, et laissez-vous rêver dans la ville où l’écrivain mondialement célèbre a rédigé ses plus belles œuvres !

RDV dans la Cour de l’Hôtel de Ville.

Durée 1h45/2h.

Réservation conseillée sur https://www.amiens-tourisme.com/voir-faire/visites-guidees/

Rubrique Visites thématiques et Ateliers Jeune Public. .

Place de l’Hôtel de Ville Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 58 90 patrimoine@amiens-metropole.com

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English :

Urban trail

Embark on an unforgettable adventure in the heart of Amiens, in the footsteps of Jules Verne, the master of Extraordinary Voyages!

Our tour begins at the Hôtel de Ville for the customary introductions with the master of the imagination (and our guide-lecturer!), and continues to the Nautipoulpe, a work of art that would make the Nautilus itself blush!

Get ready to explore a world where reality meets fiction, and let yourself dream in the city where the world-famous writer penned his finest works!

Meet in the Cour de l’Hôtel de Ville.

Duration: 1h45/2h.

Reservations recommended on https://www.amiens-tourisme.com/voir-faire/visites-guidees/

Thematic Tours and Workshops for Young Audiences section.

L’événement Visite guidée Parcours Jules Verne Amiens a été mis à jour le 2026-03-13 par OT D’AMIENS