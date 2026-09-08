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Visite guidée Patrimoine en danger les maisons à pans de bois Troyes

samedi 19 septembre 2026 · Troyes

Visite guidée Patrimoine en danger les maisons à pans de bois Troyes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Sauvegarde et Avenir de Troyes
Ville
10000 Troyes
Département
Aube
Tarif
Gratuit

Troyes

Visite guidée Patrimoine en danger les maisons à pans de bois

Sauvegarde et Avenir de Troyes Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Au fil du parcours, découvrez les caractéristiques de ces constructions emblématiques du centre historique, leur histoire, ainsi que les enjeux liés à leur préservation et à leur restauration.

>> Inscription obligatoire   .

Sauvegarde et Avenir de Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 85 40 71 39 

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English :

L’événement Visite guidée Patrimoine en danger les maisons à pans de bois Troyes a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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