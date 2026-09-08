Visite guidée Patrimoine en danger les maisons à pans de bois Troyes
samedi 19 septembre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
Visite guidée Patrimoine en danger les maisons à pans de bois
Sauvegarde et Avenir de Troyes Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Au fil du parcours, découvrez les caractéristiques de ces constructions emblématiques du centre historique, leur histoire, ainsi que les enjeux liés à leur préservation et à leur restauration.
>> Inscription obligatoire .
Sauvegarde et Avenir de Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 85 40 71 39
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English :
L’événement Visite guidée Patrimoine en danger les maisons à pans de bois Troyes a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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