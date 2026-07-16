Informations pratiques

Saint-Bauzille-de-la-Sylve

VISITE GUIDÉE PATRIMOINE

Place de la Mairie Saint-Bauzille-de-la-Sylve Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Visite guidée du patrimoine de Saint Bauzille de la Sylve.

Prenez de la hauteur en allant visiter la tour Chappe, le tout premier réseau de télécommunication de l’Histoire. Le Parcours Découvrez d’abord la Chapelle Saint-Antoine avant de cheminer à travers les paysages locaux jusqu’à la Tour Chappe. Halte au Faucon du Belvédère Partage de rafraîchissements conviviaux sur les hauteurs du village, autour de la table d’orientation, avec un panorama imprenable sur la Haute Vallée. Rendez-vous devant la Mairie pour le départ de la visite guidée. .

Place de la Mairie Saint-Bauzille-de-la-Sylve 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 57 51 37

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English : VISITE GUIDÉE PATRIMOINE

Guided tour of the historic sites of Saint Bauzille de la Sylve.

L’événement VISITE GUIDÉE PATRIMOINE Saint-Bauzille-de-la-Sylve a été mis à jour le 2026-07-16 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT