Visite guidée pédestre à la découverte de Rimboval, Mairie de Rimboval, Rimboval

Informations pratiques

Visite guidée pédestre à la découverte de Rimboval Samedi 19 septembre, 14h00 Mairie de Rimboval Pas-de-Calais

25

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’Office de Tourisme Haut-Pays Côte d’Opale vous propose une balade patrimoine à la découverte de Rimboval.

Date : Le Samedi 19 septembre à 14h

Lieu : 1 Rue de la Place, 62990 Rimboval

Réservation au 03 21 81 98 14 ou sur hautpaysdopale.com

Animation gratuite

Mairie de Rimboval 62990 Rimboval Rimboval 62990 Pas-de-Calais Hauts-de-France https://reservation.elloha.com/?IdPublication=a9fe0e9f-f74c-4cc0-b06c-aaa25306f5da&culture=fr-FR&idoi=72e4429e-ef7d-4412-b754-4222e0067403&idPrestation=7edae3cc-29a2-43f5-9890-3651f2864401&searchFirstAvailableDates=1

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’Office de Tourisme Haut-Pays Côte d’Opale vous propose une balade patrimoine à la découverte de Rimboval.

© Office de Tourisme Haut-Pays Côte d’Opale