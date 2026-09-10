UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rimboval

Visite guidée pédestre à la découverte de Rimboval, Mairie de Rimboval, Rimboval

samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Rimboval · Rimboval

Visite guidée pédestre à la découverte de Rimboval, Mairie de Rimboval, Rimboval

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Mairie de Rimboval
Adresse
62990 Rimboval
Ville
62990 Rimboval
Département
Pas-de-Calais
Tarif
25

Visite guidée pédestre à la découverte de Rimboval Samedi 19 septembre, 14h00 Mairie de Rimboval Pas-de-Calais

25

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’Office de Tourisme Haut-Pays Côte d’Opale vous propose une balade patrimoine à la découverte de Rimboval.
Date : Le Samedi 19 septembre à 14h
Lieu : 1 Rue de la Place, 62990 Rimboval
Réservation au 03 21 81 98 14 ou sur hautpaysdopale.com
Animation gratuite

Mairie de Rimboval 62990 Rimboval Rimboval 62990 Pas-de-Calais Hauts-de-France https://reservation.elloha.com/?IdPublication=a9fe0e9f-f74c-4cc0-b06c-aaa25306f5da&culture=fr-FR&idoi=72e4429e-ef7d-4412-b754-4222e0067403&idPrestation=7edae3cc-29a2-43f5-9890-3651f2864401&searchFirstAvailableDates=1
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’Office de Tourisme Haut-Pays Côte d’Opale vous propose une balade patrimoine à la découverte de Rimboval.

© Office de Tourisme Haut-Pays Côte d’Opale