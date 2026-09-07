Visite guidée pédestre en compagnie de Monsieur Vauban, Embarcadère Vauban Promenade, Gravelines

Informations pratiques

Visite guidée pédestre en compagnie de Monsieur Vauban 19 et 20 septembre Embarcadère Vauban Promenade Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Les livres d’histoire vous diront que Monsieur de Vauban est mort en 1707. Pourtant c’est bien lui qui vous accueillera pour une visite de notre cité dont il fut gouverneur !

Depuis le haut du rempart et à proximité des anciens bâtiments militaires, construits d’après ses plans, notre sieur Vauban vous dévoilera tous les secrets de Gravelines.

Nul doute qu’il vous contera aussi de nombreuses anecdotes sur sa vie et celles de ses pairs…

Embarcadère Vauban Promenade 41 rue de Dunkerque Gravelines Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0328249979 »}, {« type »: « email », « value »: « resapatrimoine@ville-gravelines.fr »}]

Les livres d’histoire vous diront que Monsieur de Vauban est mort en 1707. Pourtant c’est bien lui qui vous accueillera pour une visite de notre cité dont il fut gouverneur !

©Ville de Gravelines