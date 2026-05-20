Précy-sur-Vrin

Visite guidée Précy-sur-Vrin Les personnages qui ont marqué l’histoire du village et au-delà

Précy-sur-Vrin Yonne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 20:00:00

fin : 2026-08-12 21:30:00

Date(s) :

2026-08-12

En compagnie de Béatrice, parcourez les rues, visitez l’église et découvrez des personnalités. RDV devant l’église St-Léon .

Précy-sur-Vrin 89116 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 62 11 05 accueil@joigny-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée Précy-sur-Vrin Les personnages qui ont marqué l’histoire du village et au-delà

L’événement Visite guidée Précy-sur-Vrin Les personnages qui ont marqué l’histoire du village et au-delà Précy-sur-Vrin a été mis à jour le 2026-05-20 par OT de Joigny et du Jovinien