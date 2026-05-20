Visite guidée Précy-sur-Vrin Les personnages qui ont marqué l’histoire du village et au-delà Précy-sur-Vrin
Visite guidée Précy-sur-Vrin Les personnages qui ont marqué l’histoire du village et au-delà Précy-sur-Vrin mercredi 12 août 2026.
Précy-sur-Vrin
Visite guidée Précy-sur-Vrin Les personnages qui ont marqué l’histoire du village et au-delà
Précy-sur-Vrin Yonne
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 20:00:00
fin : 2026-08-12 21:30:00
Date(s) :
2026-08-12
En compagnie de Béatrice, parcourez les rues, visitez l’église et découvrez des personnalités. RDV devant l’église St-Léon .
Précy-sur-Vrin 89116 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 62 11 05 accueil@joigny-tourisme.com
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L’événement Visite guidée Précy-sur-Vrin Les personnages qui ont marqué l’histoire du village et au-delà Précy-sur-Vrin a été mis à jour le 2026-05-20 par OT de Joigny et du Jovinien