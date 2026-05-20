Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite guidée Précy-sur-Vrin Les personnages qui ont marqué l’histoire du village et au-delà Précy-sur-Vrin

Visite guidée Précy-sur-Vrin Les personnages qui ont marqué l’histoire du village et au-delà Précy-sur-Vrin mercredi 12 août 2026.

Ville : 89116 Précy-sur-Vrin

Département : Yonne

Début : mercredi 12 août 2026

Fin : mercredi 12 août 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 6 6 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Précy-sur-Vrin

Visite guidée Précy-sur-Vrin Les personnages qui ont marqué l’histoire du village et au-delà

Précy-sur-Vrin Yonne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 20:00:00
fin : 2026-08-12 21:30:00

Date(s) :
2026-08-12

En compagnie de Béatrice, parcourez les rues, visitez l’église et découvrez des personnalités. RDV devant l’église St-Léon   .

Précy-sur-Vrin 89116 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 62 11 05  accueil@joigny-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée Précy-sur-Vrin Les personnages qui ont marqué l’histoire du village et au-delà

L’événement Visite guidée Précy-sur-Vrin Les personnages qui ont marqué l’histoire du village et au-delà Précy-sur-Vrin a été mis à jour le 2026-05-20 par OT de Joigny et du Jovinien