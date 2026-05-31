Visite guidée : présentation éducative de l’église Saint-Pierre d’Houlbec, Église Saint-Pierre, Houlbec-Cocherel

Visite guidée : présentation éducative de l’église Saint-Pierre d’Houlbec Samedi 19 septembre, 11h30 Église Saint-Pierre Eure

100 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:30:00+02:00

Une présentation retraçant la construction de l’église Saint-Pierre d’Houlbec d’un point de vue historique, technique et économique.Les intervenants expliqueront comment les artisans ont transformé les matériaux locaux (pierre, argile et bois), en utilisant des outils rudimentaires et un savoir-faire traditionnel, pour créer une église représentative du village et de la région.

Cette présentation aura lieu dans l’église à 11h00 et sera assurée par : a) Margaux Hallier, Architecte du Patrimoine, qui présentera le contexte historique; b) Nicolas Wasylyszyn, Ingénieur du Patrimoine, Adjoint à la Cheffe de l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine de l’Eure – Direction des Affaires Culturelles de Normandie, qui s’intéressera aux aspects techniques et architecturaux de la construction (par exemple : le type de pierres, leur provenance, leur taille et leur mise en place, les poutres en bois, les carreaux, etc.; Marc-Andrew Gorr, Conseiller Municipal, présentera les aspects économiques et financiers du projet, notamment sonfinancement, la rémunération des artisans et les actions caritatives menées.

La présentation devrait durer entre 60 et 80 minutes et sera suivie d’une brève séance de questions-réponses.

À l’issue de la présentation, un rassemblement de voitures anciennes, avec rafraîchissements et collations, sera organisé sur la pelouse devant l’église, créant ainsi uneambiance conviviale et attirant d’autres participants. En cas de pluie, le rassemblement sera annulé, mais la buvette pourra se dérouler sous des tentes.

Église Saint-Pierre Rue de la Motte, Houlbec, 27120 Houlbec-Cocherel Houlbec-Cocherel 27120 Eure Normandie 07 85 06 61 75 https://www.houlbec-cocherel.fr/fr/ https://www.facebook.com/HoulbecCocherel/ L’église Saint-Pierre d’Houlbec, située au cœur du charmant village d’Houlbec-Cocherel dans l’Eure, est un petit trésor de l’architecture normande qui a traversé les siècles avec une discrétion élégante. L’origine de l’église remonte au XIIe siècle. À cette époque, elle n’est qu’une humble construction romane. De cette période initiale, elle a conservé la robustesse de ses murs et une partie de sa structure de base.

Comme beaucoup d’édifices de la région, elle a été bâtie en utilisant des matériaux locaux : un mélange de silex, de moellons et de pierre de calcaire (pierre de Vernon), ce qui lui donne cet aspect texturé si caractéristique des campagnes normandes. À l’intérieur, l’église Saint-Pierre abrite des éléments remarquables qui témoignent de la piété locale. Parking à proximité.

Une présentation retraçant la construction de l’église Saint-Pierre d’Houlbec d’un point de vue historique, technique et économique.Les intervenants expliqueront comment les artisans ont transformé …

©Auteur: Marc-Andrew GORR, Conseiller Municipal;