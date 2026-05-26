La Balade du Patrimoine 2026 Église de Cocherel Houlbec-Cocherel
La Balade du Patrimoine 2026 Église de Cocherel Houlbec-Cocherel dimanche 21 juin 2026.
Houlbec-Cocherel
La Balade du Patrimoine 2026
Église de Cocherel 2 Sente aux Prêtres Houlbec-Cocherel Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 15:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
L’AVPHC (Association de Valorisation du Patrimoine d’Houlbec-Cocherel) vous propose une aventure inédite ! Enfilez vos baskets et transformez-vous en détective le temps d’une après-midi pour redécouvrir l’histoire et les secrets de notre commune de manière totalement ludique.
Le concept ? Une balade conviviale, ouverte à tous (petits et grands), rythmée par des mystères à élucider. Observez, réfléchissez, résolvez… et découvrez !
Les informations clés
Date Dimanche 21 juin
Rendez-vous À 15h00 devant l’Église de Cocherel
Durée Environ 2 heures de marche et d’amusement
Pour passer un super moment, n’oubliez pas
Des chaussures confortables conseillées pour la marche.
De prévoir de l’eau pour rester hydraté tout au long du parcours.
Besoin de plus d’infos ? Scannez directement le QR code présent sur l’affiche pour accéder à tous les détails ! .
Église de Cocherel 2 Sente aux Prêtres Houlbec-Cocherel 27120 Eure Normandie contact@avphc.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La Balade du Patrimoine 2026
L’événement La Balade du Patrimoine 2026 Houlbec-Cocherel a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
À voir aussi à Houlbec-Cocherel (Eure)
- Foire à tout à Houlbec-Cocherel Houlbec-Cocherel 7 juin 2026