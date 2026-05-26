La Balade du Patrimoine 2026 Église de Cocherel Houlbec-Cocherel

Houlbec-Cocherel

La Balade du Patrimoine 2026

Église de Cocherel 2 Sente aux Prêtres Houlbec-Cocherel Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 15:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

L’AVPHC (Association de Valorisation du Patrimoine d’Houlbec-Cocherel) vous propose une aventure inédite ! Enfilez vos baskets et transformez-vous en détective le temps d’une après-midi pour redécouvrir l’histoire et les secrets de notre commune de manière totalement ludique.

Le concept ? Une balade conviviale, ouverte à tous (petits et grands), rythmée par des mystères à élucider. Observez, réfléchissez, résolvez… et découvrez !

Les informations clés

Date Dimanche 21 juin

Rendez-vous À 15h00 devant l’Église de Cocherel

Durée Environ 2 heures de marche et d’amusement

Pour passer un super moment, n’oubliez pas

Des chaussures confortables conseillées pour la marche.

De prévoir de l’eau pour rester hydraté tout au long du parcours.

Besoin de plus d’infos ? Scannez directement le QR code présent sur l’affiche pour accéder à tous les détails ! .

Église de Cocherel 2 Sente aux Prêtres Houlbec-Cocherel 27120 Eure Normandie contact@avphc.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Balade du Patrimoine 2026

L’événement La Balade du Patrimoine 2026 Houlbec-Cocherel a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération