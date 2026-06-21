Cinéma en plein air Place Jean Louis Frélicot Houlbec-Cocherel
samedi 22 août 2026 · Place Jean Louis Frélicot · Houlbec-Cocherel
Informations pratiques
Houlbec-Cocherel
Cinéma en plein air
Place Jean Louis Frélicot Le foirail Houlbec-Cocherel Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 21:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Le Comité des fêtes de Houlbec-Cocherel vous invite à une soirée cinéma en plein air.
Profitez d’un film sous les étoiles dans une ambiance conviviale.
Rendez-vous sur le foirail.
Buvette sur place.
Entrée gratuite. .
Place Jean Louis Frélicot Le foirail Houlbec-Cocherel 27120 Eure Normandie +33 6 02 43 83 29 comitedesfetes27hc@gmail.com
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English : Cinéma en plein air
L’événement Cinéma en plein air Houlbec-Cocherel a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération