visite guidée, Prieuré de Notre-Dame d’Orsan, Maisonnais

visite guidée Dimanche 7 juin, 14h30 Prieuré de Notre-Dame d’Orsan Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T15:30:00+02:00

Visite guidée des jardins avec l’histoire du lieu et l’aménagement des jardins d’hier à aujourd’hui

Prieuré de Notre-Dame d’Orsan 225 Route d’Orsan, 18170 Maisonnais, France Maisonnais 18170 Cher Centre-Val de Loire +33248562750 http://www.prieuredorsan.com Le prieuré Notre-Dame d’Orsan, situé à Maisonnais, dans le Cher, a été fondé au XIIe siècle en lien avec l’ordre de Fontevraud. Les jardins du prieuré sont recréés dans les années 1990 sur le modèle des jardins monastiques médiévaux. On y retrouve le concept de jardin mystique offrant calme et recueillement. Symboliques et utilitaires, inspirés des jardins bibliques, les jardins monastiques médiévaux préfigurent le Paradis auquel le moine était promis après une vie de piété. Dans ce bocage du Boischaut, plusieurs espaces clos, soigneusement articulés entre eux, composent un ensemble paysager réfléchi et imaginé par les architectes Patrice Taravella et Sonia Lesot, associés au jardinier Gilles Guillot. Au centre se trouve le cloître de verdure, qui représente l’Éden, et dont la fontaine avec ses quatre jets évoque les quatre fleuves du Paradis. Contrairement à la tradition, le cloître est ici planté de vignes, car les propriétaires, avaient à cœur d’introduire dans leur jardin médiéval les trois plantes bibliques par excellence que sont la vigne, le blé et l’olivier. Après un verger de pommiers, un dernier jardin à l’identité pieuse est consacré à la Vierge Marie et rassemble les essences qui la symbolisent : la rose, la violette et le lis. Repris en 2017 par Gareth Casey et Cyril Pearon, actuels propriétaires, Orsan connaît une nouvelle renaissance. La gestion du jardin, tout en conservant l’esprit du lieu, est orientée vers les techniques de jardinage traditionnel à la main. Sortir à Saint-Amand-Montrond, prendre la direction Lignières, puis Morlac par la D3 et Ids-Saint-Roch par la D70. Arriver à la D65 et tourner à gauche, le prieuré d’Orsan est à environ 50 m.

©jardinsdorsan