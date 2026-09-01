[Visite guidée] Prieuré et la Chapelle Sainte-Thérèse Chapelle Sainte-Thérèse Rouxmesnil-Bouteilles

Informations pratiques

Rouxmesnil-Bouteilles

[Visite guidée] Prieuré et la Chapelle Sainte-Thérèse

Chapelle Sainte-Thérèse / Rue du Champ de Courses Rouxmesnil-Bouteilles Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées du Patrimoine, découvrez un monument de Rouxmesnil-Bouteilles, exceptionnellement ouvert au public pour l’événement.

• La Chapelle Sainte-Thérèse

Érigée en 1928 grâce à la générosité des habitants, cette chapelle est un symbole de foi et de résilience. Restaurée avec soin, elle abrite des vitraux remarquables réalisés par le verrier Christian Bovin. Sa cloche Marie et son histoire font de cette chapelle un véritable trésor du patrimoine local.

Ne manquez pas l’opportunité de plonger dans l’histoire de ces lieux ! .

Chapelle Sainte-Thérèse / Rue du Champ de Courses Rouxmesnil-Bouteilles 76370 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 84 21 65

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English : [Visite guidée] Prieuré et la Chapelle Sainte-Thérèse

L’événement [Visite guidée] Prieuré et la Chapelle Sainte-Thérèse Rouxmesnil-Bouteilles a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie