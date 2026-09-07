Visite guidée : promenade découverte « sur les traces du temps qui passe », Eglise Notre-Dame de la Délivrance, Blangy-sur-Bresle
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Notre-Dame de la Délivrance · Blangy-sur-Bresle
Informations pratiques
Visite guidée : promenade découverte « sur les traces du temps qui passe » Samedi 19 septembre, 11h00, 13h30, 14h30 Eglise Notre-Dame de la Délivrance Seine-Maritime
Durée 1h30.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Partez sur les traces du temps qui passe dans une visite historique commentée, théatralisée et musicale de Blangy-sur-Bresle.
Dans un parcours de 2km maximum vous découvrirez petites histoires, patrimoine, et savoirs sur la ville.
Visiste de groupe, trois départs 11h, 13h30, 14h30. Compter 1h30 par visite.
Eglise Notre-Dame de la Délivrance Place Notre-Dame, 76340 Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle 76340 Seine-Maritime Normandie Parkings place Roger Thiébaut
Partez sur les traces du temps qui passe dans une visite historique commentée, théatralisée et musicale de Blangy-sur-Bresle.
©Le Carcahoux
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