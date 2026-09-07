Visite guidée : promenade découverte « sur les traces du temps qui passe », Eglise Notre-Dame de la Délivrance, Blangy-sur-Bresle

Informations pratiques

Visite guidée : promenade découverte « sur les traces du temps qui passe » Samedi 19 septembre, 11h00, 13h30, 14h30 Eglise Notre-Dame de la Délivrance Seine-Maritime

Durée 1h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Partez sur les traces du temps qui passe dans une visite historique commentée, théatralisée et musicale de Blangy-sur-Bresle.

Dans un parcours de 2km maximum vous découvrirez petites histoires, patrimoine, et savoirs sur la ville.

Visiste de groupe, trois départs 11h, 13h30, 14h30. Compter 1h30 par visite.

Eglise Notre-Dame de la Délivrance Place Notre-Dame, 76340 Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle 76340 Seine-Maritime Normandie Parkings place Roger Thiébaut

Partez sur les traces du temps qui passe dans une visite historique commentée, théatralisée et musicale de Blangy-sur-Bresle.

©Le Carcahoux