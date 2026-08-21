Visite guidée : réhabilitation d’un bâtiment en salle communale, Espace du Val de l’Ain, Pont-de-Poitte

Informations pratiques

Visite guidée : réhabilitation d’un bâtiment en salle communale Samedi 17 octobre, 18h30 Espace du Val de l’Ain Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T18:30:00+02:00 – 2026-10-17T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-17T18:30:00+02:00 – 2026-10-17T19:00:00+02:00

Situé au cœur du village, en bordure de l’Ain, ce bâtiment a connu de nombreuses vies. Successivement abattoir, garage pour les sapeurs-pompiers puis salle des fêtes, il occupe un emplacement privilégié sans pour autant tirer pleinement parti des qualités du site.

Soucieuse de préserver cette construction au charme singulier, la commune a engagé sa réhabilitation afin de lui offrir une nouvelle vocation. Elle accueille désormais une salle associative, un espace de travail partagé et un lieu dédié aux animations culturelles, répondant ainsi aux besoins et aux usages contemporains à l’échelle du village.

Les architectes de l’agence Reichardt-Ferreux présenteront les choix qui ont guidé le projet et la manière dont les espaces ont été repensés pour accueillir de nouveaux usages.

Cette visite fait partie d’un parcours consacré à la découverte de trois réhabilitations jurassiennes récentes. Elle sera suivie d’une table ronde animée par Stéphane Écarnot, directeur du CAUE du Jura, qui prolongera les échanges avec les architectes, avant un moment convivial pour conclure la journée.

Espace du Val de l’Ain 2 rue de la gare, Pont-de-Poitte Pont-de-Poitte 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « documentation@caue39.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0384243036 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.caue39.fr/actualites.php?cle_actualite=1785938046 »}]

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